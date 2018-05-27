الأرصاد: فرصة لتشكل السحب الممطرة الإثنين

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الإثنين، غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع فرصة تشكل السحب الركامية الممطرة، على بعض المناطق الشرقية.

كما توقع المركز في بيان له، أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة، على بعض المناطق المكشوفة.

وفيما يخص حركة الرياح تكون جنوبية شرقية-شمالية شرقية/15-30 كم/ ساعة، تصل إلى 38 كم/ ساعة أحياناً .

أما حالة البحر، فيكون الموج في الخليج العربي من خفيف إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:53، والمد الثاني عند الساعة 00:35، والجزر الأول عند الساعة 18:04، والجزر الثاني عند الساعة 07:23.

أما في بحر عمان، فيكون الموج من خفيف إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند 09:35، والمد الثاني عند الساعة 20:44، والجزر الأول عند الساعة 15:17، والجزر الثاني عند الساعة 03:27.