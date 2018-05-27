شرطة أبوظبي تنفذ مبادرات إبداعية احتفاء بـ "عام زايد "

الشارقة 24 – وام:





تنفذ إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، عدداً من المبادرات المتنوعة احتفاء بـ "عام زايد"، ومئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وتأتي هذه المبادرات، في إطار الحرص على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد "رحمه الله"، وتنفيذاً لاستراتيجية "عام زايد"، لتعزيز قيمة "الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة".

في هذا الصدد، قام فريق الإعلام الأمني في مركز السمعة المؤسسية بإنجاز تصميمات فنية متميزة، لنشرها مع الفعاليات والأخبار الصحافية المرتبطة بمبادرات "عام زايد"، في طابع إعلامي وإبداعي احتفاء بمؤسس الدولة، الذي ترك إرثاً عظيماً من القيم والحكمة .

وقال الرائد أحمد جمعة الكعبي مدير مركز السمعة المؤسسية في إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة: إن التصاميم تعبر من خلال الصور أو الرسومات الفنية الدقيقة عن إنجازات الدولة بمختلف المجالات ومئوية مؤسس الدولة "زايد الخير"، الذي جعل للإمارات موقعها المتميز بين الدول المتقدمة عالمياً.