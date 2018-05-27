ناصر الهاملي يطلق مجلس شباب القطاع الخاص

الشارقة 24 – وام:

أطلق معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، "مجلس شباب القطاع الخاص"، الذي يضم في عضويته 18 مواطناً ومواطنة من العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية، ويعمل تحت مظلة الوزارة.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، خلال حفل إطلاق المجلس في دبي، إن تأسيس المجلس يأتي ضمن حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين، بما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وزيارة نسبة التوطين في هذا القطاع وفقاً للمستهدفات ذات الصلة بالأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأوضح معاليه، أن المجلس يستهدف بالأساس دعم وتمكين الشباب المواطنين، وهو نهج قيادتنا الرشيدة التي تولي اهتماماً خاصاً بشباب الوطن صناع الغد وأمل الحاضر والمستقبل .

من جانبها، أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، أن القطاع الخاص مليء بالفرص الوظيفية المهمة ومنصة للنجاح، معربة عن الفخر بشباب الوطن العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت معاليها، أن القطاع الخاص له أثر إيجابي على شبابنا، وعلى اكتساب الخبرة والمهارات المختلفة، وكذلك على اقتصادنا الوطني، وقالت معاليها إننا اليوم نفتخر بتأسيس مجلس شباب القطاع الخاص، باعتباره صوت شبابنا وتطلعاتهم في هذا القطاع، التي ستترجم لعمل وسياسات ولمبادرات تفعل دور شبابنا في هذا القطاع وتصنع الآلاف من قصص النجاح.

حضر إطلاق المجلس ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، وفريدة آل علي الوكيل المساعد لشؤون توظيف الكوادر البشرية الوطنية، ومحمد صقر النعيمي الوكيل المساعد للخدمات والمساندة وممثلي عدد من الشركات.

ويرأس المجلس، عبد الله راشد العبدولي، ويضم في عضويته: شيخة إبراهيم أحمد نائب الرئيس، وعمر خلفان المهيري أمين السر، وعفراء سليمان بن سليمان، وعيسى أحمد المشرخ، وأسماء حبيب الحمادي، وحمدان محمد الكيتوب، وحمدة عبد الله بوحميد، وعيسى إبراهيم الأنصاري، وعاتية سيف المري، وعبد العزيز علي الشامسي، وعبد الله عيسى الحريمل، وعبد العزيز زايد الشامسي، وفاطمة راشد الحوسني، وفاطمة علي البنا، وماجدة إبراهيم المرزوقي، ومحمد حارب الذباحي، وهاشم زين الزعابي.