العلماء ضيوف رئيس الدولة يواصلون برنامجهم الرمضاني

الشارقة 24 – وام:

يواصل العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، ومسؤولو الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، زياراتهم للمستشفيات ومراكز رعاية المسنين في إمارات الدولة، ضمن فعاليات "وصية زايد".

من جهة أخرى، تحدث العلماء الضيوف، خلال ندواتهم ومحاضراتهم الرمضانية في المساجد والمؤسسات ومجالس الأحياء، عن القرآن وبدايات نزوله وتكريم شهر رمضان بمدارسة القرآن الكريم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، مشيرين في هذا الصدد إلى أن هذا ما جعل المسلمين يقتدون برسول الله، في الحرص على تلاوة القرآن وحفظه وتدبره.