محمد بن راشد يلتقي خريجي "القيادات الإعلامية" 2

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خريجي الدفعة الثانية من برنامج "القيادات الإعلامية"، الذي تم إطلاقه في العام 2016، بتوجيهات ورعاية سموه ليكون البرنامج الإعلامي القيادي الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، والتي نظمها نادي دبي للصحافة بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني في أبوظبي، بمشاركة نخبة من قيادات الصف الأول والثاني الإعلامية في الدولة .

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الكوادر الإعلامية الوطنية المشاركة في البرنامج، على اجتياز التدريب ضمن الدورة الثانية من البرنامج، والتي استمرت لمدة ستة أشهر كاملة، ضمن خطة عمل تستهدف إطلاع القيادات الإعلامية في الدولة على كافة المستجدات والقضايا الآنية، التي تحدث في العالم من خلال منظور استراتيجي.

وتمنى سموه التوفيق للإعلاميين المشاركين في البرنامج، والتميز في عملهم للمساهمة في تطوير منظومة الإعلام الوطني والارتقاء بالأداء الإعلامي، وفق أفضل المعايير العالمية، وتعزيز تنافسية الإعلام الإماراتي، بمضمون نافع ورسالة هادفة تخدم في بناء المجتمع وتطوير إمكانات أفراده، ودعم قدراتهم بما يعينهم على القيام بأدوارهم وواجباتهم تجاه وطنهم على أفضل وجه ممكن.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من سعادة اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني، وسعادة منى غانم المري رئيسة نادي دبي للصحافة، حول البرنامج وأهدافه والمحاور التي ركزت عليها النسخة الثانية من البرنامج، التي جرى تنفيذها في إطار خطة عمل مكثفة شملت ما يقارب 24 جلسة، عقدت ما بين أبوظبي ودبي، وتناولت موضوعات متنوعة تتعلق بكيفية التناول الإعلامي الصحيح مع الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني، وتحليل تلك الموضوعات من منظور استراتيجي، وعرض مجموعة من التجارب والممارسات ذات الصلة، وبحث وتحليل مجمل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما يمكن أن تمثله من تداعيات على مستقبل المنطقة، بالإضافة إلى دراسة مجموعة من أوراق العمل المتخصصة في المجال الإعلامي وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وأوضحت سعادة منى غانم المري، أن الدورة الثانية من برنامج القيادات الإعلامية ركزت على تقديم محاضرات مصممة خصيصاً لتطوير إمكانات ومهارات مسؤولي قطاع الإعلام، إلى جانب تطوير مواهب إعلامية وطنية تتمتع بالمعرفة والمهارة اللازمة، لتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي في المجال الإعلامي، وذلك لتمكينهم من التعاطي الأمثل مع المواضيع ذات البعد الاستراتيجي، بتوسيع نطاق معرفتهم بالعمق الاستراتيجي للمستجدات والمتغيرات المحيطة.

وضمت الدفعة الثانية من برنامج القيادات الإعلامية كلاً من : ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام، وجمال الشريف رئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وأحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، ورائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي في صحيفة الخليج، ومحمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، ورياض مقدادي رئيس التحرير التنفيذي في صحيفة البيان، ومحمود الرشيد مدير عام شبكة الإذاعة العربية، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وسارة الجرمن مدير القنوات العامة مؤسسة دبي للإعلام، وخديجة المرزوقي رئيس تحرير "دبي بوست"، وعبد الرحمن الحارثي المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون أبوظبي، وعبد الهادي الشيخ مدير عام المجموعة العالمية للاستثمارات الإعلامية، وأحمد العلوي من بوابة العين الإخبارية، وفيصل الطنيجي رئيس مجلس إدارة مصدر للأخبار، وميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة، ومن المكتب الإعلامي لحكومة دبي: عبد الله المنصوري مدير إدارة الدعم المؤسسي، ونهال بدري مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة، ونورة العبار مدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية، وعلياء الذيب مدير الاتصال الاستراتيجي.

كما ضم البرنامج مجموعة من قيادات الصف الثاني الإعلامية وشملت كلاً من: عبد الله عبد الكريم مدير إدارة التغطية الإعلامية في وكالة أنباء الإمارات، وسعيد الجناحي المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وخديجة البستكي مديرة إدارة تطوير الأعمال بمدينة دبي للإعلام، وفاطمة السناني رئيس قسم المواهب في شركة أبوظبي للإعلام، وفيصل بن حريز من قناة سكاي نيوز عربية، وريم المري من مؤسسة دبي للإعلام، وحسين الحمادي رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة الاتحاد، وشيماء الهناوي رئيسة وحدة التحقيقات في صحيفة الإمارات اليوم، وخالد محمد المهيري من صحيفة البيان، وشرينة النويس من صحيفة ذا ناشيونال، ومنى أحمد الخنجري نائب رئيس قسم المحليات في منصة دبي بوست، ونسرين فاخر مدير استراتيجيات البرامج في شبكة الإذاعة العربية، وعبد الرحمن محمد السويدي مدير الاستثمار في دي إكس بي إنترتينمنتس، ومن المكتب الإعلامي لحكومة دبي: راشد حميد المري مدير الهندسة، وهند الباقر رئيس قسم التطوير والتميز، وحصة كلنتر مدير التطوير والبحوث الاستراتيجية، وعائشة بن كلي مديرة مشروع في براند دبي، وحمدان بن دلموك رئيس غرفة التحكم الرئيسية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي.