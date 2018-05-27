بإسناد إماراتي.. المقاومة اليمنية تحكم سيطرتها على معظم مناطق الدريهمي

الشارقة 24 – وام:

تمكنت المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، بمشاركة وإسناد فاعل من القوات المسلحة الإماراتية، العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن، من الوصول إلى مديرية الدريهمي، وإحكام السيطرة على معظم مناطقها، وطرد الميليشيات الحوثية التي خلفت وراءها الكثير من أسلحتها ومعداتها وقتلاها.

كما تمكنت قوات المقاومة اليمنية، من تمشيط وتطهير المناطق المحررة من جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، والعثور على كميات كبيرة من الألغام "إيرانية الصنع"، والأسلحة والذخائر التي خلفتها عناصرها بعد هروبها من جبهات القتال.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية بكافة تشكيلاتها، بإسناد من قوات التحالف العربي تقدمها الميداني، باتجاه مدينة الحديدة ومينائها وتحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة، حيث تمكنت من دك تحصينات الميليشيات الحوثية ومراكزها الدفاعية في جبهة الساحل الغربي لليمن، لتصل إلى أكثر من 20 كيلو متراً، بعد مفرق الحسينية بالساحل الغربي.

ودخلت معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها مرحلة جديدة، بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت خلال الـ72 ساعة الماضية، وتم خلالها تحطيم دفاعات ميليشيات الحوثي وتحرير معظم مناطق مديريتي التحيتا والدريهمي.

ولقي عدد كبير من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم، خلال مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية في مديرية الدريهمي، وسط خسائر كبيرة ومتسارعة في صفوفهم، بعد انهيار تحصيناتهم الدفاعية الرئيسية التي كانت تعول عليها في الساحل الغربي لليمن.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية إلى إيران تراجعاً ميدانياً، في مختلف الجبهات بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة باتجاه الحديدة، لتطهيرها من مسلحي الحوثي ودحر المخطط الانقلابي في اليمن، والذي باتت نهايته تقترب كثيراً مع توسع رقعة سيطرة المقاومة والتقدم المستمر بجبهة الساحل الغربي.