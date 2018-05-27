الإمارات توقع اتفاقية خدمات جوية مع كيريباتي

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات، متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع جمهورية كاريباتي بالأحرف الأولى على أن يتم توقيعها بالشكل النهائي نهاية العام الجاري.

وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب الكاريباتي ويلي توكاتاكي وزير الإعلام والاتصالات المواصلات والتنمية السياحية.

وناقش سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، المواضيع الخاصة بالنقل الجوي، خلال لقائه على هامش توقيع الاتفاقية، مع الوزير ويلي توكاتاكي.

وقال السويدي إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سياسة الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة لتوثيق العلاقات الجوية الثنائية مع مختلف دول العالم، بما يساهم في إيجاد المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية وتعزيز وتشجيع التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري بين البلدين.