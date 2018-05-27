"وكيل الخارجية" يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التشادي

الشارقة 24 – وام:





تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الأحد، بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سعادة زكريا إدريس ديبي سفير جمهورية تشاد المعين لدى الدولة.

وأعرب سعادة أحمد ساري المزروعي عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

من جانبه أعرب السفير التشادي عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة اقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله".

وأشاد السفير ديبي بمستوى التعاون الثنائي والمشترك بين البلدين، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والتعليم والزراعة ودورها في تطوير وتعزيز العلاقات.