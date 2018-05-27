رئيس غينيا يستقبل سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:





استقبل ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، سعادة أحمد ناصر عبد الرحيم محمد الخاجة سفير الدولة لدى جمهورية غينيا.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأعرب الرئيس عن استعداده وحكومته لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم القطاع الخاص للاستثمار في غينيا، مشيراً إلى أن جمهورية غينيا ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات طيبة على المستويات كافة، وهناك حاجة لبذل جهود أكبر على صعيد تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الإماراتية للاستثمار في بلاده.

وحمل الرئيس كوندى سفير الدولة خالص تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً لسموهم موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات وشعبها موفور التقدم والازدهار والرخاء بمناسبة شهر رمضان المبارك.

من جهته، أكد سعادة الخاجة، خلال اللقاء الذي جاء بناءً على طلب رئيس غينيا، بذل جهوده لتدعيم خطة الرئيس بما يتماشى مع العلاقة الطيبة بين البلدين.

ونقل سعادة السفير أحمد ناصر الخاجة إلى رئيس جمهورية غينيا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهم للرئيس بموفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب غينيا بالتقدم والازدهار بمناسبة شهر رمضان المبارك.