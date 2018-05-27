"الهلال الأحمر" ينظم "إفطار صائم" بمسجد الشيخ زايد في عدن

الشارقة 24 – وام:





أقام الهلال الأحمر الإماراتي، أمس السبت، إفطاراً في مسجد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع "إفطار الصائم" الذي ينفذه "الهلال" بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقدم الفريق التطوعي للهلال الأحمر وجبات الإفطار للمئات في مسجد الشيخ زايد من المواطنين من حي عبد العزيز في الشيخ عثمان وسط أجواء روحانية حضرها جمع كبير من المصلين ولحظات تجسد عظمة وفضائل الشهر الكريم وطقوس المدينة فيه.

وعبر الحاضرون عن سعادتهم وارتياحهم بهذه اللفتة الكريمة التي تأتي امتداداً للعمل الخيري والإنساني المستمر من قبل دولة الإمارات وذراعها الإنساني الهلال الأحمر، شاكرين لهم حسن صنيعهم وكل ما يقدموه خلال شهر رمضان وطوال العام للعديد من الشرائح المجتمعية في مختلف المجالات.

وينفذ الهلال الأحمر مشروع "إفطار الصائم" في عدن والمحافظات المحررة في عموم اليمن طيلة أيام الشهر الفضيل.