الاتحاد للشحن يطلق أولى رحلات "عام زايد" لنقل المساعدات الإنسانية

الشارقة 24:

أطلق قسم الاتحاد للشحن، التابع للاتحاد للطيران، أولى رحلات طائرة الشحن المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية.

وتعدُّ المبادرات جزءاً من برنامج مجموعة الاتحاد للطيران الموسّع في إطار "عام زايد" على مدار عام 2018.

وقد غادرت طائرة الشحن طراز بوينغ 777، التي تحمل شعار "عام زايد"، من أبوظبي إلى ألماتي في كازاخستان في رحلتها الأولى، ثم إلى حيدر آباد في الهند في رحلتها الثانية، محملةً بالمواد التموينية التي سيجري توزيعها على المحتاجين خلال شهر رمضان الفضيل.

وسوف يتم تسيير رحلات المساعدات الإنسانية على مدار العام بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، وتستند هذه المبادرة إلى قيمة "الاحترام" التي تعدّ واحدة من القيم الرئيسية الأربع لعام زايد.

وبهذا الصدد، أفاد بيتر بومغارتنر الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بالقول: "يسعدنا إطلاق أولى رحلاتنا الإنسانية بطائرتنا التي تحمل شعار "عام زايد" والتي ستجوب أرجاء المعمورة لنقل المستلزمات الضرورية ومد يد الغوث للمحتاجين".

وأضاف: "تجسد مهام المساعدات الإنسانية المناقب والقيم النبيلة التي تحلى بها الوالد المؤسس الشيخ زايد، ويسعدنا أن نلعب دوراً ولو صغيراً في المضي قدماً بإرثه الإنساني ودعم المحتاجين في مختلف أنحاء العالم".

وصرّح فارس سيف المزروعي مدير عام مكتب المؤسس، التابع لوزارة شؤون الرئاسة والذي يتولى مهمة تخطيط برامج فعاليات عام زايد وتنفيذها، قائلاً: "يفخر مكتب المؤسس بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الاتحاد للطيران للآلاف من المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "بذل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" جهوداً غير مسبوقة في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية طوال حياته، وأرسى بذلك الأسس لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة على مستوى العالم في مساعدة الإنسان.

وتتماشى هذه المبادرة الجديرة بالثناء مع إرث الشيخ زايد "طيب الله ثراه" الذي يمثّل إحدى القيم الرئيسة لمبادرة "عام زايد"، والتي تعكس بدورها روح التعاون بين أفراد المجتمع ومد يد العون لجميع المحتاجين حول العالم".

وإلى جانب مهام الشحن لنقل المساعدات الإنسانية والتي تنبع من قيمة الاحترام، يتضمن البرنامج الموسّع الذي أطلقته مجموعة الاتحاد للطيران احتفاءً بعام زايد مبادرات تستند كذلك إلى قيم الحكمة، والاستدامة، وبناء الإنسان.