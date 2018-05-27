الشرقي يؤكد أهمية تطوير المحتوى الإعلامي في الإمارات

الشارقة 24 – وام:





أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية تطوير المحتوى الإعلامي الذي تقدمه وسائل الإعلام الإماراتية، وفق منهج يواكب أحدث التقنيات ويتبع أفضل الممارسات في صناعة الإعلام، مشدداً على أهمية استكشاف الفرص المتاحة والبحث عن أي إضافة أو استثمار جديد من شأنه أن يسهم في تحقيق دور الإعلام المسؤول تجاه المجتمع والوطن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، رؤساء ومديري وممثلي المؤسسات الإعلامية العاملة في الدولة الذين توافدوا إلى قصر الرميلة مساء السبت، للسلام على سموه وتبادل التهاني والتبريكات معه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء نخبة من إعلاميي الدولة، مثنياً على دورهم في عكس صورة مشرّفة تعبر عن حرفية الإعلام الإماراتي الذي نجح في النهوض بصناعة الإعلام العربي إلى آفاق جديدة محورها التميز والتطوير.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتيين برئاسة محمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة، وأثنى سموه على دور الجمعية في تعزيز العمل الصحافي بالدولة وخدمة الإعلاميين فيها.

وأوصى سموه مجلس إدارة جمعية الصحافيين، بمواصلة العمل وبذل الجهود للارتقاء بمستوى الإعلام في الدولة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أبناء الدولة، ممن يتمتعون بالكفاءة والقدرة، وذلك لدعم مسيرة الإعلام الإماراتي وتعزيز موقعه في المشهد الإعلامي العالمي ومساهمته في دعم عملية التنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما استقبل سموه معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

حضر اللقاء، الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين.