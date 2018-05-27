حاكم عجمان يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر، مساء السبت، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، اللذين قدما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة، وعلى سمو حاكم عجمان وولي عهده، بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والكرامة والرقي.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التهاني من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسعادة راشد عبد الرحمن سلطان بن جبران السويدي مدير عام الإدارة المركزية للموارد البشرية في عجمان، وسعادة عهود علي عبد الله آل شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، ومن مستشاري ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي تلك المؤسسات والهيئات الذين قدموا أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما، بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية ومدراء الهيئات في إمارة عجمان، والشيوخ وأعيان البلاد ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من أبناء الدولة والمقيمين وأبناء الجاليات الإسلامية، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بعجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة حمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ و كبار المسؤولين.