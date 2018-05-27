حاكم أم القيوين يتقبل التهاني برمضان من ولي عهد الفجيرة

الشارقة 24 – وام:





استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء السبت، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الذي قدم للسلام على سموه، وتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة، وعلى سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والكرامة والرقي.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، من الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

واستقبل سموه، سعادة عبد الله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة بالدولة، وأعضاء الصندوق، الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

واستمع صاحب السمو حاكم أم القيوين، إلى شرح مفصل من أمين عام صندوق الزكاة الذي أطلع سموه على أهداف الصندوق والإنجازات التي تحققت منذ أن تأسس هذا الصندوق حتى اليوم، والخدمات التي قام بتقديمها، بالإضافة إلى المبادرة في عام زايد الخير، كما اطلع سموه عن المذكرة التي تم توقيعها بين صندوق الزكاة وجمعية أم القيوين الخيرية، والتي تهدف إلى دعم حالات المواطنة على مستوى الإمارة لتحقيق التراحم المجتمعي.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات، من المواطنين وأبناء القبائل ورؤساء ومدراء الشركات العاملة بالدولة، وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه باليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس جمعية أم القيوين الخيرية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين.