حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، استقبال المهنئين الذين توافدوا، يوم السبت، على مجلس الضيافة في خزام، لتقديم التهاني والتبريكات، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموهما من عدد من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين وأبناء القبائل، التهاني بهذا الشهر الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة، على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية، وعلى سموهما وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الخليج.