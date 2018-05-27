الهلال يُقيم إفطاراً لـ440 من الأمهات والأيتام في الحوطة بلحج

الشارقة 24 – وام:





نظم فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في لحج، يوم السبت، إفطاراً جماعياً للأيتام بساحة جمعية أيادي الخير التنموية بمدينة الحوطة المحروسة التابعة لمحافظة لحج اليمنية، وذلك في إطار مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه الهيئة، خلال شهر رمضان المبارك، بمكرمة من قرينة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

حضر الإفطار 440 من الأمهات والأيتام من مختلف مناطق المديرية.

وأعربت الأمهات عن سعادتهن بهذه المكرمة التي رسمت الفرحة على وجوه الأيتام وأدخلت الفرحة إلى قلوبهم، وقدمن الشكر لدولة الإمارات على وقوفها الدائم مع الشعب اليمني، ولفريق الهلال الأحمر الإماراتي، في مساعدة الفقراء والأيتام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، جراء الحرب الحوثية الإيرانية على الشعب اليمني.