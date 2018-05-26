محمد بن راشد: الإمارات تسير على نهج الوسطية والاعتدال والتسامح

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قصر سموه في زعبيل مساء السبت، بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أصحاب الفضيلة العلماء والوعاظ الأجلاء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وضيوف جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، من مقرئين وأعضاء لجنة التحكيم، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للجائزة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برجال الدين الأفاضل وتمنى لهم إقامة طيبة في ربوع دولة الإمارات، وتبادل معهم سموه التهاني والتبريكات بالشهر المبارك.

وتجاذب سموه والضيوف أطراف الحديث حول روحانية شهر رمضان، وما يحمله من معان وأخلاق إسلامية حميدة، تطهر نفس المسلم الصائم من كل الأفكار والسلوكيات التي لا تمت للإسلام الحنيف بصلة.

ونوه سموه بالدور العظيم الذي يقع على عواتق أصحاب الفضيلة من علماء ووعاظ وخطباء وأئمة مساجد في الدول العربية والإسلامية وفي الدول الأجنبية التي تستضيف جاليات إسلامية، حيث دعا سموه إلى اتباع الخطاب الإسلامي المعتدل الذي يعكس روح الإسلام المتمثل بحرية المعتقد والتسامح والمساواة والعدل وتفعيل ثقافة الحوار مع الثقافات والديانات الأخرى من أجل السلام والاستقرار وبناء جسور للمحبة والتواصل مع أتباع هذه الثقافات والأديان دون تفرقة أو تعصب.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تسير على نهج الوسطية والاعتدال والتسامح في تطبيق تعاليم وشرائع وأحكام ديننا الإسلامي الحنيف، التي جاءت في كتاب الله العزيز وأحاديث رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف سموه "وهذا نهج زايد طيب الله ثراه وإرثه الخالد الذي نعتز به ونحافظ عليه وسنظل نحميه بالقول والعمل عبر الأزمان والأجيال إن شاء الله تعالى".