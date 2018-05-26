أمام محمد بن راشد.. مكتوم بن محمد يؤدي اليمين رئيساً لـ "الرقابة المالية" بدبي

الشارقة 24 – وام:

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وبحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أدى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في قصر زعبيل، مساء السبت، اليمين القانونية كرئيس لجهاز الرقابة المالية في حكومة دبي.

كما أدى معالي عبد الله محمد غباش اليمين القانونية كمدير عام للجهاز، حيث أقسم سمو الشيخ مكتوم، ومعالي غباش، على أن يكونا مخلصين لصاحب السمو الحاكم، وأن يحترما التشريعات السارية في الإمارة، وأن يعملا على حماية المال العام، ويؤديا عملهما بأمانة وصدق.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لسمو نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقابة المالية، ومدير عام الجهاز، بالتوفيق في خدمة الصالح العام، والحفاظ على المال العام من الهدر والإنفاق غير المنظم، متمنياً سموه لهما النجاح في أداء مهامهما على خير ما يرام.