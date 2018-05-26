بإسناد إماراتي.. التحالف والمقاومة اليمنية تحرران المشرعي والتعلاف والمشيخي والجاح

الشارقة 24 – وام:

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سيطرت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية على مناطق المشرعي والتعلاف والمشيخي والجاح الأعلى والأسفل، وصولاً إلى منطقة الزهر، مواصلة تقدمها الميداني الكبير بعد مفرق زبيد جنوب الحديدة باتجاه مركز مديرية التحيتا، وذلك ضمن عمليات عسكرية واسعة بالساحل الغربي، ووسط انهيار دفاعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

كما نجحت قوات التحالف والمقاومة، في تحقيق تقدم جديد شمال مفرق الجاح والسيطرة على مناطق هامة من قبضة الحوثيين في الساحل الغربي.

في غضون ذلك، سقط عدد كبير من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بين أسرى وقتلى وجرحى وسط تقهقهر متسارع في صفوفها، بعد انهيار تحصيناتها الدفاعية الرئيسية التي كانت تعول عليها في مفرق زبيد والفازة.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية بمختلف تشكيلاتها تقدمها الميداني بشكل متسارع باتجاه الحديدة ومينائها، وسط مواجهات مستمرة بين المقاومة ومسلحي الحوثي، تكبدت على إثرها الميليشيات هزائم ساحقة وخسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما فر العشرات من عناصرها من جبهات القتال بعد هجوم واسع لقوات المقاومة اليمنية ومحاصرتهم من عدة محاور.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية إلى إيران تراجعاً ميدانياً، في مختلف الجبهات بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة باتجاه الحديدة لتطهيرها من مسلحي الحوثي، ودحر المخطط الانقلابي في اليمن، والذي باتت نهايته تقترب كثيراً مع توسع رقعة سيطرة المقاومة والتقدم المستمر بجبهة الساحل الغربي.