بعثة الدولة في جنيف تدعم كتاباً عن تعزيز السلام في العالم

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، بحفل إطلاق كتاب عن تعزيز السلام في العالم يحمل عنوان "المسيرة الطويلة للسلام: نحو ترسيخ ثقافة الوقاية"، وذلك في مكتبة الأمم المتحدة في جنيف، بحضور عدد من المسؤولين الأمميين يتقدمهم مارك مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وكانت دولة الإمارات، عبر بعثة الدولة في جنيف، من بين الدول التي ساهمت في تمويل إنجاز هذا الكتاب، وذلك في إطار مبادرة عام زايد، وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في الدولة التي تحرص على أن تكون الإمارات عنصراً فاعلاً في نشر ثقافة السلام عبر العالم، وفي دعم أية مبادرة دولية في هذا الاتجاه.

ويعتبر الكتاب من إصدار الأمم المتحدة واليونسكو وعدد من وكالات الأمم المتحدة المختصة وخبراء من الأمم المتحدة وأكاديميين، والذي يستعرض المسيرة الطويلة نحو السلام وآفاقها القائمة أساساً على الوقاية والحيلولة دون نشوب الصراعات، وذلك عملاً بالهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة، لا يُهمَّش فيها أحد لإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.