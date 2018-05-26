دار البر تحتفي بالأيتام في حفل "أم العطاء"

الشارقة 24 – وام:

نظمت جمعية دار البر في مركز دبي التجاري العالمي، النسخة الثالثة عشرة، من حفل "أم العطاء" السنوي المخصص لشريحة "الأيتام"، وذلك تحت رعاية كريمة من حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حيث ترعى الجمعية 31 ألف يتيم في الإمارات وخارجها.

حضر الحفل، الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ أحمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، إلى جانب خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي، وجمع من كبار المسؤولين والشخصيات ورجالات وسيدات العمل الخيري والإنساني في الدولة والمنطقة، والأيتام من داخل الدولة وخارجها وأولياء أمورهم، من بينهم 23 يتيماً ينتمون إلى عشر دول، قدموا من خارج الدولة للمشاركة في الاحتفال.

وأعلنت الجمعية في الحفل، الذي تنظمه سنوياً، خلال شهر رمضان المبارك، منح جائزة "شخصية العام الخيرية" في دورتها السابعة لبنك دبي الإسلامي، في ظل دوره الوطني الكبير والمشهود في مجالات العمل الخيري والإنساني داخل الإمارات وخارجها.

وأعرب الأطفال الأيتام المشاركون في الحفل السنوي، عن أسمى مشاعر الشكر وبالغ التقدير لسمو الشيخة هند بنت مكتوم "أم العطاء"، لدعمها الكبير والمتواصل لشريحة "الأيتام" في بادرة إنسانية مستمرة وعطاء موصول، يساهم في الحد من وطأة معاناتهم من غياب الأب، وتوفير احتياجاتهم والارتقاء بأوضاعهم مادياً ومعنوياً، وتعزيز شعورهم بالالتفاف المجتمعي والوطني حولهم.

واختتم الحفل بتكريم الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ أحمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، يرافقهم رئيس مجلس إدارة "دار البر"، والمدير التنفيذي وحسين البلوشي منسق الاحتفال للرعاة وشركاء الجمعية والأيتام.