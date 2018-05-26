الأرصاد تتوقع تحوّل "مكونو" إلى منخفض جوي خلال 6 ساعات

الشارقة 24 – وام:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن العاصفة المدارية في بحر العرب "مكونو" تحولت إلى منخفض مداري، بعد أن ضعفت قوتها ظهر السبت، ومن المتوقع استمرار ضعفه بشكل تدريجي، وتحوله إلى منخفض جوي، خلال الـ 6 ساعات القادمة.

وقال المركز في بيان له: إن الطقس المتوقع على الدولة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة لبعض الغبار على المناطق المكشوفة.

ويتابع المركز الحالة على مدار الساعة، وسوف يستمر بتعريف الجمهور بالمستجدات في حينها، ويناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز فقط، وعدم تداول أو ترويج الإشاعات.

وتوقع المركز، أن يكون الطقس يوم الأحد، غائماً جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون ركامية ممطرة أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وأوضح أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية-شمالية شرقية/15-30 كم/ ساعة، تصل إلى 35 كم/ ساعة أحياناً في الخليج العربي، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:01 والثاني عند الساعة 00:06 والجزر الأول عند الساعة 17:25 والثاني عند الساعة 06:45.

وسيكون الموج في بحر عمان متوسطاً ويضطرب أحياناً، وسيحدث المد الأول عند 08:49، والثاني عند الساعة 20:08، والجزر الأول عند الساعة 14:32، والثاني عند الساعة 02:52.