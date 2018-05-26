وصول أول طائرة إغاثة إماراتية لسقطرى اليمنية بـ 40 طن مساعدات

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتعليمات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وصلت إلى أرخبيل سقطرى في اليمن، السبت أول طائرة إغاثة إماراتية تحمل على متنها أربعين طناً من المساعدات الإنسانية والغذائية، مقدمة من المؤسسة لسكان الجزيرة، التي تعرضت لإعصار "مكونو" وحولها إلى منطقة منكوبة.

وقد باشرت فرق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع تلك المساعدات على المتضررين في الجزيرة، في ظل الحاجة الماسة التي يعيشها سكانها في المناطق الأكثر تضرراً من الإعصار خاصة المناطق الساحلية وتلك القريبة من الأودية، والتي يصعب الوصول إليها نتيجة التأثيرات التي خلفها "مكونو"، وتحديداً منطقة قلنسيا التي صنفت بأنها الأكثر تأثراً بتلك الحالة المدارية.

وعلى صعيد دعم وتأهيل البنى التحتية نجحت فرق الإغاثة الإماراتية، في إعادة فتح عدد من الطرق الرئيسية في الجزيرة، التي تسبب الإعصار في إغلاقها وذلك من أجل تسهيل حياة السكان.