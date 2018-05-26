أمل القبيسي تبحث مع سفير ايرلندا سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

الشارقة 24 – وام:

بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقبالها بمقر المجلس بأبوظبي، بول كافانا سفير جمهورية ايرلندا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية ايرلندا، وذلك على صعيد العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الايرلندي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال تفعيل الزيارات البرلمانية بين البلدين، وإنشاء لجنة صداقة برلمانية، والعمل على إعداد مسودة مذكرة تفاهم في هذا الشأن لما تمثله اللجنة من أهمية في دعم وتعزيز العلاقات القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الايرلندي، من خلال آلية عمل برلمانية مشتركة.