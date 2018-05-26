تحذيرات من تدني الرؤية الأفقية ورياح نشطة على الدولة السبت

الشارقة 24:

أكد المركز الوطني للأرصاد، في تقرير أصدره عن حالة الطقس ليوم السبت 26 مايو 2018، من الساعة 14.30 وحتى الساعة 22 مساء، أن السحب ستكون ركامية، وقد يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، مع تدني مدى الرؤية الافقية لأقل من 2000 متر أحياناً.

وجدد المركز تأكيده على انعدام فرص التأثير المباشر لإعصار "مكونو" على دولة الإمارات، بعد تراجعه من الدرجة الثانية الى إعصار مداري من الفئة الأولى.

وناشد المركز الوطني للأرصاد، الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه فقط، وعدم تداول أو ترويج الإشاعات.