حسب "الوطني للأرصاد":

تحذيرات من تدني الرؤية الأفقية ورياح نشطة على الدولة السبت

  • السبت 26, مايو 2018 في 3:36 م
أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن تأثر الدولة بإعصار مكونو، سوف يكون غير مباشر، وعبر تشكل سحب ركامية، قد يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، مع تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً.
الشارقة 24:
 
أكد المركز الوطني للأرصاد، في تقرير أصدره عن حالة الطقس ليوم السبت 26 مايو 2018، من الساعة 14.30 وحتى الساعة 22 مساء، أن السحب ستكون ركامية، وقد يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، مع تدني مدى الرؤية الافقية لأقل من 2000 متر أحياناً.
 
وجدد المركز تأكيده على انعدام فرص التأثير المباشر لإعصار "مكونو" على دولة الإمارات، بعد تراجعه من الدرجة الثانية الى إعصار مداري من الفئة الأولى.
 
وناشد المركز الوطني للأرصاد، الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه فقط، وعدم تداول أو ترويج الإشاعات.