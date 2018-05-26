رئيسة سنغافورة تحضر حفل إفطار سفارة الدولة بدار للأيتام

الشارقة 24 – وام:

حضرت حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، حفل الإفطار الذي نظمته سفارة الدولة على شرفها، بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك بمقر دار الأيتام احتفاء بعام زايد 2018 .

حضر حفل الإفطار الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير الدولة لشؤون الدفاع والخارجية في حكومة سنغافورة، وممثلو الطوائف الدينية ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في سنغافورة.

وأكد سعادة محمد عمرعبد الله بلفقيه، سفير الدولة لدى سنغافورة - في كلمة له، أن الحفل يعكس مبادئ ديننا الحنيف في مساعدة ذوي الحاجة من الأيتام وغيرهم، والتواصل والمحبة بين الناس على مختلف مذاهبهم وأعراقهم.

وجرى خلال الحفل، الذي حظي باهتمام وسائل الإعلام السنغافورية - توزيع المؤن الغذائية على الأسر المتعففة، وعرض مظاهر الاحتفال بإفطار الصائمين في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي .

وعلقت رئيسة جمهورية سنغافورة في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، على الحفل "لقد سعدت برؤية مختلف الأديان والأعراق والجنسيات يجتمعون معاً مترابطين مع بعضهم البعض".