حمدان بن زايد: الإمارات كثفت استجابتها للاحتياجات الإنسانية برمضان

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برامجها الرمضانية في عام زايد، ليستفيد منها 11 مليون شخص داخل الإمارات وفي 79 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا و الأميركيتين وأستراليا وبقيمة بلغت 155 مليوناً و448 ألف درهم.

ورفعت الهيئة سقف مشاريعها المتمثلة في إفطار صائم والمير الرمضاني، وكسوة العيد وزكاة الفطر، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تواكب التحديات الإنسانية على الساحة الدولية، بالمزيد من المبادرات التي تحدث فرقاً في جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتترك أثراً مباشراً في مستوى الرعاية والعناية الموجهة للمتأثرين من تداعياتها.

وأضاف سموه، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كثفت برامجها الإنسانية والإغاثية برمضان هذا العام، بسبب التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه العديد من الدول، بسبب النزاعات والكوارث وفي ظل أزمة غذائية حادة ببعض الساحات، مشيراً سموه إلى أن التعامل مع هذه الأزمات مجتمعة يفرض تحديات كثيرة على الهيئة، لذلك جاءت استعداداتها مبكراً للوصول لمناطق الضعف الشديد قبل وقت كاف من حلول شهر رمضان المبارك.