"الهلال الأحمر" يوزع وجبات الإفطار بمناطق أرياف المكلا

الشارقة 24 – وام:

واصلت الفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات "إفطار صائم" على الأسر غير القادرة بحضرموت، وذلك لليوم الثامن على التوالي.

يأتي ذلك في إطار مشروع "إفطار صائم" الذي تنفذه " الهيئة " خلال شهر رمضان المبارك، بمكرمة من قرينة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وتوزع فرق "الهلال" ألفى وجبة يومياً وسط مدينة المكلا والشحر وأرياف المكلا ومديرية تريم، ضمن سلسلة المشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي خلال الشهر الكريم، واستهدفت اليوم عمليات التوزيع المناطق والقرى النائية بمناطق أرياف المكلا التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن أعمال الخير والعطاء ستتواصل على مدى شهر رمضان المبارك ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص، من خلال تنفيذ إفطار جماعي في المستشفيات والنقاط التي تقع على مداخل ومخارج المدينة، ومختلف مديريات المحافظة.