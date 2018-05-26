"الوطني للأرصاد": انعدام فرص تأثير "مكونو" على الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكد المركز الوطني للأرصاد انعدام فرص التأثير المباشر لإعصار "مكونو" على دولة الإمارات، بعد تراجعه من الدرجة الثانية إلى إعصار مداري من الفئة الأولى.

وأوضح المركز في بيان أصدره، السبت، أن حدة الإعصار "مكونو" المداري تراجعت إلى الفئة الأولى بعد وصوله غرب محافظة ظفار في سلطنة عمان، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الغزارة مصحوبة برياح قوية وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 126 إلى 144 كم في الساعة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع استمرار حركة الإعصار في اتجاه غرب شمال-غرب محافظة ظفار مع هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين.

ومن المتوقع ضعفه وتحوله إلى عاصفة مدارية خلال 24 ساعة القادمة، بسرعة رياح أقل من 118 كم في الساعة.