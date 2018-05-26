سعود بن صقر يقدم واجب العزاء لأسرة الشرهان

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى أسرة الشرهان، بوفاة المغفور له عبد الله سلطان الشرهان.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته خيمة العزاء، في منطقة الظيت برأس الخيمة، عن صادق العزاء والمواساة إلى شقيق الفقيد الدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان الأستاذ بجامعة الإمارات، وإلى أنجال الفقيد ناصر وفيصل ومحمد وأديب وعبد الرحمن وإلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين وأعيان البلاد والشخصيات والمعزين، من أبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.