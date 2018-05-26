حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، من معالي جمعة الماجد والشيوخ والمسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة ورجال الأعمال والتجار ومديري الشركات والمؤسسات والمصانع والبنوك العاملة بالدولة، وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة والسعادة.

حضر الاستقبال، الشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات وعدد من المسؤولين.