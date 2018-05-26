حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بالشهر المبارك

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، استقبال المهنئين الذين توافدوا، يوم الجمعة، على مجلس الضيافة في خزام، لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من عدد من الشيوخ، ومن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وحشود من أبناء القبائل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى سموهما وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.