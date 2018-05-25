حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، يوم الجمعة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، سعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، الذي قدم التهنئة لسموه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

حضر المقابلة، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي .

كما تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية .

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات .

حضر المقابلات، سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وكبار المسؤولين في الدولة.