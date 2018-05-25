معهد كوري يفوز بجائزة مؤسسة الإمارات للصحة لـ2018

الشارقة 24 – وام:

أعلن سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، عن فوز المعهد الكوري لسلامة الأدوية و إدارة المخاطر بـ "جائزة مؤسسة الإمارات العربية المتحدة للصحة لـ2018"، نظير مساهمته الكبيرة في تعزيز جودة الصحة الوطنية، باعتباره مؤسسة عامة تدير سلامة الأدوية منذ 2012، من خلال الوقاية والعناية بالقضايا المتعلقة بالمخدرات وحفظ السلامة الدوائية وتقييم معلومات سلامة الدواء، وتقييم الأداء السببي، وتطوير معايير مراجعة استخدام الدواء ونشر معلومات السلامة وتوفير التعليم للجمهور.

ورحب سعادته خلال الكلمة، التي ألقاها أمام جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين نيابة عن معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، باسم مؤسسة الإمارات العربية المتحدة للصحة، بالمشاركين في هذا الاحتفال السنوي الذي تنظمه المنظمة لتكريم الأطباء والعلماء والمؤسسات والشخصيات التي أسهمت في إثراء العمل الصحي، وتعزيز دور المنظمة الرائد في المحافظة على صحة وسلامة الإنسان، وعبر عن تقديره لما يبذله جميع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة من جهد في سبيل الإعداد لتكريم الفائزين بهذه الجائزة.

عقب ذلك، سلم سعادة السفير عبيد سالم الزعابي الجائزة، للمعهد الكوري لسلامة الأدوية وإدارة المخاطر، بحضور تيدروس أدهانوم غبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.