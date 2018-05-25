حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ومديري الدوائر الحكومية وجموع المهنئين، الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، مساء الجمعة، للسلام على سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقدم سعادة مروان أحمد آل علي المدير العام لدائرة المالية في عجمان، ومستشارو ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو الدائرة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك لسموهما، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، التهاني والتبريكات، من أعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، حيث بادلهم سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وقادتها وشعبها نعمة الأمن والأمان، وأن ينشر بين جنباتها المحبة والتآزر بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع.

وعبر الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما وقد تحقق كل ما تصبو إليه الإمارات من عز ورقي وازدهار.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بعجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.