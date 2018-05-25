حمدان وزايد بن محمد بن خليفة يشهدان محاضرة عن زايد العطاء

الشارقة 24 – وام:

حضر الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، مساء الخميس، في مسرح أبوظبي بمنطقة كاسر الأمواج، محاضرة لسماحة السيد علي بن السيد عبد الرحمن آل هاشم مستشار الشؤون القضائية والدينية بوزارة شؤون الرئاسة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني الثالث عشر الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الراعية والداعمة.

حضر المحاضرة، سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، وعبد الله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة، وعلي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام، ومنصور سعيد عمهي المنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، والشاعر إبراهيم محمد الحديدي الشامسي، وزيد علي الهاشمي مدير مكتب معالي وزيرة تنمية المجتمع، وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفضل مُرتل للقرآن الكريم، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين في النادي والضيوف، وجمهور غفير.

واستهل المستشار آل هاشم محاضرته، التي قدم لها الدكتور حمدان الدرعي رئيس قسم البحوث والدراسات بمركز زايد للدراسات والبحوث، بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وتقديره لجهود سموه في جعل النادي منذ إنشائه يقوم على استقدام العلماء والمفكرين على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم وأديانهم، بما يجسد الحرية الفكرية والبحث عن المستجدات في عالم الفكر والدراسات والأبحاث العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والفلسفية.