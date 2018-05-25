سفارة الدولة في مدريد توزع المير الرمضاني وإفطار صائم

الشارقة 24 – وام:

باشرت سفارة دولة الإمارات في مدريد، بتوزيع المير الرمضاني وإفطار صائم في مملكة إسبانيا وإمارة أندورا، خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم مساعدات شملت مختلف المواد الغذائية الأساسية، بتمويل من الهيئات الخيرية بالدولة، بالإضافة إلى موائد الرحمن، وتوزيع المصاحف باللغتين العربية والإسبانية على المساجد والجمعيات الخيرية الإسلامية.

واستفاد من هذا الدعم عدد كبير من المحتاجين المسلمين في المملكة الإسبانية منذ اليوم الأول من بداية الشهر المبارك، حيث تم البدء في مشروع المير الرمضاني وإفطار صائم في مختلف المساجد في العاصمة الإسبانية وضواحيها والأقاليم الإسبانية الأخرى والجمعيات الإسلامية المنتشرة في مدريد، إضافة الى إمارة أندورا، ومن المتوقع أن يستفيد نحو 7000 أسرة من أبناء الجالية المسلمة والعربية من هذه المساعدات الغذائية، بشكل مباشر أو عبر توزيعها على الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تتكفل بتوزيعها.

وأشرفت سفارة الدولة على تنفيذ مشروع إفطار صائم بالدعم الغذائي والمالي الذي تبرعت به كل من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة آل مكتوم الخيرية.

وتحرص سفارة الدولة على إيصال مساعدات المؤسسات الخيرية الإماراتية للمحتاجين، من المسلمين في العاصمة الإسبانية مدريد وعبر مختلف الأقليم الإسبانية.