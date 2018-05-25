سفارة الدولة بتونس توزع 1350 سلة إفطار صائم

الشارقة 24 – وام:

قامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، خلال الفترة من 1-8 رمضان، بتوزيع 1350 سلة غذائية، ضمن مشروع إفطار صائم للعام 1439 هـ.

واستفادت من هذه السلال الرمضانية، عوائل شهداء وجرحى الأمن والجيش التونسي والأسر الفقيرة، في محافظات نابل والقيروان وأريانة وبن عروس والكاف.

وحضر فريق من السفارة عمليات التوزيع في كل المحافظات، والتي ثمن مسؤولوها المبادرة الخيرية والتي ساهم فيها كل من الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية.