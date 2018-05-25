بإسناد إماراتي.. المقاومة اليمنية تسيطر على مديرية الفازة

الشارقة 24 – وام:

باشتراك وإسناد من القوات الإماراتية والسودانية، تمكنت قوات المقاومة اليمنية من السيطرة على مفرق زبيد والفازة وتحرير منطقة المغرس الاستراتيجية و50 % من مديرية التحيتا، وسط تقدم ميداني كبير للقوات من عدة محاور في الساحل الغربي لليمن، باتجاه الحديدة أربك صفوف ميليشيات الحوثي الموالية إلى إيران.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية من اختراق الصفوف الأمامية لميليشيات الحوثي في عمليات عسكرية نوعية ومباغتة، أسفرت عن حدوث حالة من الهلع الشديد لدى عناصر الميليشيات، خوفاً من القتل أو الوقوع أسرى في قبضة المقاومة اليمنية، وذلك بعد تضييق الخناق عليهم في كافة جبهات القتال.

ولقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، بينهم قيادي ومشرف حوثي في مديرية التحيتا مع عدد من اتباعه في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية بكافة تشكيلاتها، وسط استمرار المواجهات التي تخوضها قوات المقاومة اليمنية جنوب الحديدة ضمن العملية العسكرية الواسعة باتجاه المحافظة وتطهيرها من الميليشيات.

ونجحت قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية في التضييق على ميليشيات الحوثي، ما أسفر عن هروب عناصرها من الجبهات، تاركين خلفهم عتادهم وقتلاهم، فيما قاموا ببيع أسلحتهم لتأمين وسيلة هروب مناسبة، وذلك بعد الانتصارات المتلاحقة في جبهة الساحل الغربي وقرب انهيار المشروع الانقلابي في اليمن.