قرقاش: مشكلة قطر تكمن بدعمها لـ "التطرف والإرهاب" بالمنطقة

الشارقة 24:

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن: "من واقع تعامل الدوحة مع أزمتها بإمكاننا أن نستنتج أن العزل مستمر في ظل استراتيجية فشلت في تفكيك الأزمة، بل وأثبتت استمرار الضرر، واقع جيواستراتيجي جديد نتعامل معه بأقل درجة من الضرر، ولن يغيره سوى المراجعة والتراجع".

وأضاف قرقاش: تعامل الدوحة مع أزمتها في العام الذي مضى محيّر ومتناقض، فهو مكابر ومستجدٍ، ورافع شعار السيادة ومستسلم، يتعامل مع الأزمة ليحمي إرثاً سياسياً ورّطه وعزله بدلاً من أَن يسعى بكل واقعية إلى تفكيك أزمته.

وأردف قرقاش: لن ينفع أن تلوم الدوحة، الإمارات تارة، وتستهدف السعودية تارة، أو تتجاهل تقويضها لأمن البحرين و مصر، المراجعة الداخلية واجبة، والمشكلة هي في سعيّها عبر السنوات لاستهداف أمن جيرانها ودعمها لـ "التطرف و الإرهاب" في المنطقة.

وأضاف قرقاش: "لعل مرور سنة على المقاطعة سينتج فكراً جديداً ومقاربة أكثر حكمة في الدوحة، فالمخرج لن يكون عبر شركات العلاقات العامة والمناكفات الإقليمية والتدخل الخارجي لحلّ الأزمة، بل عبر مراجعة وتراجع عن سياسات سببت الضرر وساهمت في دعم التطرّف و الإرهاب".

وختم قرقاش: "لم تتعامل قطر بحكمة مع إجراءات مقاطعتها وسعت إلى تحركات أججت أزمتها ولَم تفككها، عدم الإقرار بإضرارها لجيرانها وإدعاء المظلومية وشراء الدعم وانتظار المخلّص استراتيجية أثبتت فشلها، دروس السنة الماضية لعلها تنفع في تغيير التوجه.