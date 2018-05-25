سفارة الدولة لدى بانكوك تشرف على مشروع "إفطار الصائم"

الشارقة 24 – وام:

تشرف سفارة الإمارات في بانكوك، على تنفيذ مشروع "إفطار الصائم"، الذي تموله مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دار البر بدبي، في كل من مملكة تايلاند ومملكة كمبوديا.

وفي هذا الصدد، تم التنسيق مع عدد من المؤسسات الإنسانية العاملة في مملكة تايلند، وكذلك المساجد والهيئات الخيرية التايلندية لتنفيذ مشروع "إفطار الصائم" خلال شهر رمضان المبارك، في العديد من المناطق المختلفة والتجمعات الإسلامية الفقيرة في تايلند.

كما تم التنسيق مع المؤسسات الكمبودية العاملة في المجال الإنساني مثل "الجمعية الطبية الإسلامية" و"جمعية التضامن الإسلامي" و"جمعية الرحمة"، لتنفيذ مشاريع إفطار الصائم في العديد من المناطق ذات التجمعات السكانية المسلمة في كمبوديا.