حامد بن زايد يشارك بالمنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ

الشارقة 24 – وام:

شارك سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، في أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018، الذي يقام بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية تحت شعار "بناء اقتصاد الثقة".

وشهد سموه الجلسة الرئيسية التي تحدث فيها الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والخبراء ومستشاري الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

والتقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان خلال حضوره المنتدى عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، والمديرين التنفيذيين لعدد من المنظمات والهيئات الدولية، والشركات العالمية الكبرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية، حيث تبادل الحديث معهم حول عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتنمية وتنويع القطاعات الاقتصادية بما يخدم النمو الاقتصادي العالمي.