"الهلال" ينفذ مشروع "إفطار صائم" في أبين

الشارقة 24 – وام:

بدأت فرق العمل التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، توزيع وجبات "إفطار صائم"، والمقدمة بمكرمة من قرينة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين.

يأتي ذلك في أعقاب انتهاء فرق العمل التابعة للهلال الأحمر من توزيع وجبات "إفطار صائم"، بمناطق مديرية خنفر كبرى مديريات محافظة أبين.

وقد دشن الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات إفطار الصائم في مديرية زنجبار من منطقة عمودية التي يقطنها كثير من النازحين، ومن ثم انتقل إلى مسجد حمزة بن عبد المطلب بالمنطقة نفسها، ليواصل عملية التوزيع على أهالي المنطقة.