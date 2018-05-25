150 ألف كيس دقيق وزعتها "خليفة الإنسانية" في 3 أقاليم باكستانية

الشارقة 24 – وام:



نفذت سفارة الدولة في إسلام آباد مشروع توزيع 150 ألف كيس دقيق مقدمة كهبة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك في أقاليم السند والبنجاب وبلوشستان بجمهورية باكستان.



وأكد سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، خلال إطلاقه المشروع، أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي في شهر رمضان المبارك، والذي دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها خلاله لمساعدة الفئات المعوزة في مختلف أنحاء باكستان.



وقال إن دعم الإمارات للشعب الباكستاني متواصل في هذا الشهر الفضيل بتوجيهات من القيادة الرشيدة، ما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان.



نوه إلى أن إطلاق مبادرة توزيع 150 ألف كيس دقيق يأتي بالتنسيق مع الحكومات المحلية في الأقاليم الباكستانية، من خلال فرق عمل تعمل طوال الوقت لضمان وصول المساعدات للمحتاجين، وذلك دعماً للفئات المتعففة في باكستان، وإيماناً بالوشائج الأخوية التي تربط البلدين.