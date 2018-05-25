بإسناد إماراتي.. المقاومة اليمنية تقطع الطريق بين زبيد والتحيتا

الشارقة 24 – وام:

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن، تمكنت قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية من قطع الطريق الرابطة بين مديريتي زبيد والتحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة، وذلك بعد عملية التفاف ناجحة ضمن عملية عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه محافظة الحديدة، وسط انهيار دفاعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وفرار عناصرها من الجبهات.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية بمختلف تشكيلاتها تقدمها الميداني بشكل متسارع، باتجاه مديريتي التحيتا وزبيد فيما تتهاوى دفاعات ميليشيات الحوثي أمامها وسط مواجهات مستمرة بين المقاومة ومسلحي تلك الميليشيات تكبدت على إثرها هزائم ساحقة.

وبقطع الطريق المؤدية إلى مديرية التحيتا، تكون المقاومة اليمنية قد قطعت شريان إمداد الميليشيات داخل مركز المدينة ومحاصرتها من محورين في جبهة الساحل الغربي لليمن ليسرع ذلك بسقوط العديد من جبهاتها.

كما فر العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي من جبهات القتال جنوبي مديريتي التحيتا والجراحي، بعد هجوم واسع لقوات المقاومة اليمنية ومحاصرتهم من عدة محاور وسط حالة من التخبط والهلع غير المسبوقة في صفوفهم جراء العمليات العسكرية النوعية والمباغتة .

وأكدت مصادر ميدانية يمنية فرار العشرات من ميليشيات الحوثي تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم نحو مديريات زبيد وبيت الفقية والحسينية، كما قاموا ببيع أسلحتهم والهروب بعيداً عن نقاط التفتيش التي استحدثتها ميليشيات الحوثي للقبض على عناصرها الفارين من الجبهات .

وأفادت المصادر بمقتل 73 عنصراً من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات التحالف العربي على مواقعهم وتجمعاتهم في مناطق الساحل الغربي، حيث تتركز المواجهات في الشعاب الواقعة جنوبي مديريتي التحيتا والجراحي وسط تقدم المقاومة اليمنية وطرد ميليشيات الحوثي من بعض المواقع في الساحل الغربي .

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في المغرس و مناطق أخرى من الساحل الغربي، موقعة قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير مركباتها وآلياتها العسكرية لتتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى من عناصر تلك الميليشيات إلى شمال مديرية زبيد.