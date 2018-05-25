سفارة الدولة بالمغرب تطلق حملة إفطار الصائم

الشارقة 24 – وام:

أطلق سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الدولة بالرباط، يوم الخميس، بمقر السفارة حملة إفطار الصائم في المملكة المغربية الشقيقة، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لفائدة الأسر المغربية المتعففة في مختلف مناطق المملكة.

وسلم سعيد الكتبي، رؤساء الجمعيات الخيرية والإنسانية من مختلف المناطق المغربية، الحصص الموجهة للفئات المتعففة لتوزيعها بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وبهذه المناسبة، نوه رؤساء الجمعيات المغربية بالمبادرات الإنسانية الكريمة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وقالوا إن هذه المبادرات الخيرية تساهم في التخفيف من معاناة المتعففين من أبناء المملكة المغربية خلال شهر رمضان وتؤكد أهمية استمرارية التعاون الإنساني.