سفارة الدولة تواصل تنفيذ مشروع إفطار صائم في السودان

الشارقة 24 – وام:

واصلت سفارة الإمارات لدى السودان، تنفيذ مشروع إفطار صائم والمقدم من هيئة ‏الهلال الأحمر الإماراتي، بحضور حاتم حسن بخيت وزير رئاسة الجمهورية مدير مكاتب الرئيس السوداني، ومحمد توفيق وزير الدولة بمجلس الوزراء، وسعادة حمد محمد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان.

وكان قد تم الإعلان عن إطلاق حملة دعم الشعب السوداني، وسط حضور رسمي وإعلامي كبير وتحركت مع انطلاقتها أكثر من 40 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمير الرمضاني مع فريق من المتطوعين إلى عدد من الولايات السودانية.

وقال سعادة حمد محمد الجنيبي إن القيادة الرشيدة في الإمارات تحرص على بث روح التآخي والتكافل مع الدول الشقيقة والصديقة.