سفارة الدولة لدى صربيا تشرف على مشروع إفطار صائم

الشارقة 24 – وام:

تشرف سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، على تنفيذ مشروع إفطار صائم للعام 2018، والذي يأتي بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر وجمعية الشارقة الخيرية ومبادرة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العاصمة الصربية بلغراد.

ويتضمن المشروع العديد من الأنشطة المختلفة التي تنفذ تحت إشراف سفارة الدولة، وبالتعاون مع عمدة مدينة نوفي بازار الواقعة جنوب غرب صربيا، حيث تم توزيع 870 من طرود إفطار صائم الغذائية على المستحقين في هذه المدينة يوم السبت الماضي، كما تم توزيع عدد كبير من طرود إفطار صائم الغذائية على المستحقين في هذه المدينة يوم الإثنين الماضي.