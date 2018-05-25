حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بالشهر المبارك

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، استقبال المهنئين الذين توافدوا الخميس، على قصر سموه بالرميلة، لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو حاكم الفجيرة بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وكبار المسؤولين في الدولة.