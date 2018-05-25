حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء الخميس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، من الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، صالح أحمد العمري القائم بالأعمال السعودي لدى الدولة، الذين قدموا التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيد على هذه المناسبة على سموه، بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، من سعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وأعضاء الجمعية والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات المقيمة ورجال الأعمال والمستثمرين والتجار ومدراء المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والبنوك العاملة بالدولة، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

حضر الاستقبال، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ المسؤولين.